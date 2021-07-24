Самец снежного барса в зоопарке Сан-Диего по кличке Рамиль заразился коронавирусом. У него начался кашель и насморк, тест подтвердил заболевание, передает New York Post.

Когда заболел 9-летний хищник, руководству зоосада пришлось изолировать леопарда от посетителей.

Сотрудники зоопарка впервые заметили, что у Рамиля есть признаки заболевания и потом направили его анализы на исследование.

В скором времени Калифорнийская лабораторная система по охране здоровья животных и безопасности пищевых продуктов подтвердила наличие COVID-19 у животного.

Зоопарк ожидает, что Национальные лаборатории ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США также подтвердят результаты.

Не ясно, каким образом барсу удалось заразиться. Сейчас за состоянием Рамиля следят работники зоопарка.

Minval.az