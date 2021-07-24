Иранский эсминец Sahand в пятницу зашел без разрешения в территориальные воды Эстонии. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Андра Юндас, передает ТАСС.

«Вчера после десяти часов вечера направляющийся в Санкт-Петербург корабль Sahand зашел в воды Эстонии с северо-западной стороны острова Осмуссаар», — сказала она порталу ERR.

По ее информации, в соответствии с законом о государственной границе Эстонии, иностранные военные корабли должны уведомлять МИД Эстонии о проходе через ее территориальные воды не менее чем за 48 часов, однако Sahand этого не сделал.

«Центр морской охраны [Эстонии] дал Sahand распоряжение сменить курс и покинуть территориальные воды, после чего корабль направился обратно в эстонскую экономическую зону», — добавила Юндас.

Согласно сообщению, в 10:00 субботы Sahand вошел в территориальные воды РФ.

Minval.az