В Израиле провели новое исследование, связанное с эффективностью вакцины Pfizer к «дельта»-штамму коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные министерства здравоохранения Израиля.

Выяснилось, что вакцина американской компании на 39% эффективна к «дельта»-варианту COVID-19. Также препарат позволяет предотвратить тяжелое течение болезни.

Поясняется, что вакцина Pfizer/BioNTech менее эффективна в предотвращении инфекции и симптоматических заболеваний с вариантом «дельта», если сравнивать с предыдущими штаммами инфекции. Сведения израильских экспертов противоречат другим исследованиям вакцины против COVID-19, проведенным ранее.

В исследовании говорилось, что полный курс вакцины Pfizer стал всего на 39% эффективен в предотвращении заражения и на 41% эффективен в предотвращении симптомов, проявляющихся при «дельта»-версии вируса. Согласно информации Минздрава Израиля, две недели назад эффективность достигала 64%.

Minval.az