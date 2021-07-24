Новая массовая акция против введения во Франции санитарных пропусков проходит на площади Трокадеро в Париже, передает РИА Новости.

У многих участников акции в руках флаги Франции и плакаты с надписями «Свобода». Это же слово пришедшие на манифестацию скандируют в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены.

Акция проводится по призыву главы партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») и несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.

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