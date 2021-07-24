Американская компания SpaceX получила контракт от НАСА на запуск миссии Europa Clipper к Юпитеру при помощи сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, сообщает ArsTechnica.

Стоимость пусковых услуг оценивается в 178 миллионов долларов. Старт Europa Clipper запланирован на октябрь 2024 года. Издание отмечает, что использование услуг SpaceX позволит НАСА сэкономить около 2 миллиардов долларов, в которые оценивалась стоимость старта миссии при помощи перспективной сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), создаваемой компанией Boeing.

Бюджет Europa Clipper составляет 4,25 миллиарда долларов. Основная задача миссии — исследование юпитерианского спутника Европа, в подледном океане которого возможна жизнь. Для этого Europa Clipper должна совершить 44 облета данного спутника. Согласно ArsTechnica, миссия к Европе является одной из главнейших для НАСА в текущем десятилетии.

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