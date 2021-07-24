Нью-Йорк запретил браки несовершеннолетних, повысив брачный возраст до 18 лет. Губернатор штата Эндрю Куомо подписал закон, который устранил предыдущее исключение, разрешающее 17-летним вступать в брак с согласия родителей и суда, передает The Hill.

«Эта администрация упорно боролась за успешное прекращение детских браков в Нью-Йорке, и я горжусь тем, что подписываю этот закон, чтобы еще больше защитить уязвимых детей от эксплуатации», — сказал Куомо. «Я благодарю многих законодателей и защитников, которые усердно работали над продвижением этой меры и дальнейшим предотвращением принудительных браков в этом штате», — добавил он.

Закон вступит в силу 21 августа.

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