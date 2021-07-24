Соединенные Штаты активизировали за последние несколько дней нанесение в Афганистане ударов с воздуха по боевикам радикального движения «Талибан», пишет The Washington Post.

Ссылаясь на двух неназванных должностных лиц США, она уточнила, что по меньшей мере четыре таких удара были нанесены ранее на текущей неделе — в среду и четверг. Эти бомбардировки были осуществлены в том числе в провинции Кандагар, являющейся оплотом талибов. По свидетельству двух упомянутых источников газеты, удары наносились по запросу афганских сил безопасности либо с целью их поддержки в ходе столкновений с талибами, либо для уничтожения попавших в руки боевиков вооружений, включая артиллерию, а также техники, в том числе автомашин, и другого имущества.

Цитируя представителя Вооруженных сил Афганистана, WSJ пишет, что речь идет о существенном расширении американских операций против талибов по сравнению с последними месяцами. В публикации также приводятся высказывания официального представителя движения «Талибан» Забихуллы Муджахида, который охарактеризовал происходящее как нарушение договоренностей США с талибами, чреватое «негативными последствиями».

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае.

Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Minval.az