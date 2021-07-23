В Бангкоке с пятницы ужесточают ограничения по борьбе с коронавирусом на фоне рекордных показателей выявляемых за сутки заражений COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на Channel News Asia.

По его данным, в столице Таиланда, где режим карантина действует уже около двух недель, приняли решение закрыть все общественные парки, парикмахерские, барбершопы и большинство общественных мест.

Ранее на этой неделе в Бангкоке ввели ограничения на передвижение, ночной комендантский час, а также закрыли торговые центры. Исключения составили супермаркеты, небольшие магазины и аптеки.

Согласно данным Минздрава Таиланда, за последние сутки в стране выявили 14 тыс. 575 заражений коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии. Суточная смертность в стране составила 114 случаев. Отмечается, что большая часть случаев заражений и летальных исходов приходится на Бангкок.

По словам представителя правительственного центра по борьбе с коронавирусом, по состоянию на пятницу около 4 тыс. пациентов с COVID-19 находятся в отделениях интенсивной терапии, 900 из них — на ИВЛ.

Как сообщается, Таиланд старается госпитализировать и изолировать всех, у кого выявили коронавирус. Из-за этого в столице сложилась серьезная ситуация с госпитализацией тяжелобольных. Более 20 тыс. жителей Бангкока находятся в ожидании больничных коек для больных коронавирусом. Более того, около 70 жителей столицы ожидают госпитализации уже будучи в тяжелом состоянии. На улицах города находят тела скончавшихся вследствие заболевания COVID-19.

По словам Сомбуна Кван-она, главы отдела по оказанию чрезвычайной помощи в одной из благотворительных организаций, его команда каждый день находит на улице по 8-10 скончавшихся.

Телеканал напоминает, что накануне премьер Таиланда Прают Чан-Оча призвал сократить число ожидающих медицинской помощи.

«Самое главное, мы должны подумать, что мы можем сделать, чтобы сократить число инфицированных, ожидающих скорой помощи дома или на улицах», — заявил премьер.

«Такое не должно повториться. Это ответственность любой службы (здравоохранения — ИФ), а не только Министерства здравоохранения. Необходимо, чтобы несколько служб выяснили, как доставить таких пациентов в полевые госпитали», — подчеркнул он, комментируя ситуация с умершими на улицах.

Всего в Таиланде за время пандемии COVID-19 выявили 467,7 тыс. заражений, более 3,8 тыс. скончались. Согласно данным телеканала, почти все эти случаи смерти зафиксировали с апреля этого года. При этом зарегистрировали около 320,1 тыс. случаев выздоровления.

В стране распределили около 15,38 млн доз вакцин от коронавируса. Хотя бы одну дозу препарата получили 17,1% населения страны.

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