Министерство здравоохранения Италии объявило предпоследний — оранжевый — уровень погодной опасности в восьми городах в связи с ожидаемой в воскресенье высокой температурой воздуха из-за африканского антициклона. Соответствующее уведомление было размещено в пятницу на официальном сайте ведомства, передает ТАСС.

Речь идет о восьми городах в северной и центральной частях страны: Риме, Флоренции, Болонье, Кампобассо, Латине, Пескаре, Риети и Фрозиноне. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в некоторых из них в воскресенье может достигнуть 35-36 градусов тепла. На субботу оранжевый уровень объявлен в тех же городах, за исключением Кампобассо, Латины и Пескары. При этом в Перудже в центральной области Умбрия на пятницу, субботу и воскресенье анонсирован наивысший — красный — уровень погодной опасности.

Высокая температура воздуха летом — привычное явление для Италии. Так, в конце июня из-за того же африканского антициклона Минздрав страны объявлял красный уровень опасности в четырех городах на юге: Кампобассо, Катании, Палермо и Реджо-ди-Калабрии. В жару специалисты обычно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды, чаще принимать прохладный душ и ограничить физические нагрузки.

Minval.az