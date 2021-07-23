В штате Махараштра на западе Индии проливные дожди вызвали оползень — погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Times of India в пятницу, 23 июля.

Как заявили в правоохранители, ситуация в районе происшествия остается сложной, не исключено, что количество жертв может возрасти.

Кроме того, ливни привели к затоплению некоторых железнодорожных путей, из-за чего на перегонах встали поезда. Пассажиров до некоторых городов развозят на автобусах.

При этом некоторые железнодорожные пути повреждены, ведутся восстановительные работы.

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