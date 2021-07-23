Водопроводная система Ливана, где продолжается тяжелый экономический кризис, может прекратить функционирование в течение ближайших полутора месяцев.
Об этом предупредили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), пишет «Анадолу».
В Фонде сообщили, что 71 процент населения ближневосточной страны, в том числе миллион беженцев, столкнулись с риском потери доступа к питьевой воде.
Большинство насосных станций в разных частях Ливана будут оставлены через 4-6 недель, ввиду неспособности оплачивать расходы на техническое обслуживание и ремонт, пояснили в ЮНИСЕФ.