Водопроводная система Ливана, где продолжается тяжелый экономический кризис, может прекратить функционирование в течение ближайших полутора месяцев.

Об этом предупредили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), пишет «Анадолу».

В Фонде сообщили, что 71 процент населения ближневосточной страны, в том числе миллион беженцев, столкнулись с риском потери доступа к питьевой воде.

Большинство насосных станций в разных частях Ливана будут оставлены через 4-6 недель, ввиду неспособности оплачивать расходы на техническое обслуживание и ремонт, пояснили в ЮНИСЕФ.

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