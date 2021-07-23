Лодка, в которой находились 45 мигрантов, затонула у берегов турецкого города Анталья, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
Лодка, в которой находились 45 мигрантов, затонула у берегов турецкого города Анталья, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
Дата: 2021/07/23 15:31
Раздел: Мир
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