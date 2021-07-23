Делегация правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции во главе с заместителем председателя ПСР Нуманом Куртулмушем 25 июля посетит Азербайджан.

Визит организован в соответствии с подписанным в июне в Анкаре Протоколом о сотрудничестве между ПСР и правящей партией «Йени Азербайджан», передает «Анадолу».

Делегация ПСР проведет встречи с председателем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадовой, зампредседателем партии «Йени Азербайджан» Тахиром Будаговым, вице-премьером Али Ахмедовым.

В рамках четырехдневного визита делегацию ПСР примет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В последний день визита, 28 июля турецкая делегация примет в Гяндже участие в конференции на тему «Приверженность национальным духовным ценностям и новые возможности для сотрудничества».

После конференции состоится совместная пресс-конференция.

Minval.az