

«Мир может так и не узнать о причинах появления нового типа коронавируса COVID-19».

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Это возможно, как и многое другое, о чем мы никогда не сможем прийти к окончательному суждению, но не из-за отсутствия тщательной работы или усилий по этому вопросу. Мы попытаемся раскрыть как можно больше о том, что произошло», — заявил Бернс.

Он пообещал, что ЦРУ продолжат делать все возможное, чтобы «собрать информацию об истоках COVID-19 и предоставить наилучшие ответы».

Напомним, что первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань.

Однако до сих пор неясно, как вирус попал туда и как начал распространяться среди людей.

Minval.az