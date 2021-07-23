

В Канаде нет места проявлениям исламофобии. Мы осознаем, что устранение неприязни не является делом одного дня. Об этом на национальном саммите по борьбе с исламофобией заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, канадские власти провели встречи с лидерами мусульманских общин и организаций на платформе Национального саммита по борьбе с исламофобией и добились большего прогресса, передает «Анадолу».

«Мы определили конкретные шаги по защите канадских мусульман и подтвердили нашу приверженность искоренению любых проявлений неприязни на религиозной и этнической почве. Канадское правительство вкладывает инвестиции в защиту мечетей и общественных центров. Мы пресечем радикализм и фанатизм в соцсетях, а также запретили деятельность крайне правых группировок», — сказал канадский премьер. ​​​​​​​

Вместе с канадскими мусульманами, мы продолжим строить Канаду, где будут жить в согласии и безопасности, заверил Трюдо.

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