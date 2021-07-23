Турция призывает мировое сообщество объединить усилия в борьбе против ксенофобии, расизма и исламофобии. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном в Твиттер ведомства по случаю десятой годовщины серии терактов, устроенных 22 июля 2011 года в Норвегии Андерсом Брейвиком, передает «Анадолу».

“Мы должны решительно бороться и объединяться против любых проявлений ненависти, которую проповедует этот террорист”, — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что Брейвиком двигали ксенофобские, расистские и исламофобские идеи.

Ультраправый террорист-одиночка Андерс Беринг Брейвик 22 июля 2011 года в Норвегии устроил серию терактов в Осло и на острове Утёйа.

В результате кровавой бойни погибли 77 человек, еще 242 получили ранения.

По словам самого Брейвика, он пошел на преступление потому, что это было необходимо для борьбы с “исламизацией” страны.

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