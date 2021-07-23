

В Конгрессе США собираются принять нормативный акт, который бы вводил дополнительные обязательства для Пентагона в области применения продукции из сферы высоких технологий.

Как выясняется, американских законотворцев беспокоит тот факт, что зачастую такая продукция попадает в США из Китая, передает «Военное обозрение».

Ранее в пример приводился случай, когда в ремонтных ангарах ВВС США устанавливались камеры наблюдения, которые по документам проходили как произведённые в Америке, а на самом деле оказались с китайской «начинкой». Тогда к делу подключилась даже ФБР, проверяя, не утекли ли потенциальному противнику важные данные, касающиеся авиационных технологий и цепочек по ремонту боевых самолётов.

Теперь в конгрессе США собираются обязать Пентагон «картировать» поставки микросхем и оборудования с их применением. Другими словами, американские военные должны будут предоставлять отчёт о поставках высокотехнологичных элементов, чтобы имела возможность отследить цепочку по формуле «от производителя к заказчику».

Как сообщается в американской прессе, конгрессмены озабочены тем фактом, что в войсках США вырос процент использования микрочипов, произведённых на китайских предприятиях. Американские законодатели считают, что с их помощью Китай может заниматься шпионажем, получая секретные данные, в том числе о военно-техническом аспекте деятельности войск США.

«Цепочка оборонных поставок представляет собой риск для национальной безопасности: значительный объём материалов для оборонно-промышленной базы поступает исключительно из Китайской Народной Республики»- говорится в отчёте целевой группы Палаты представителей Конгресса США.

Пентагону предписано уже сейчас диверсифицировать поставки микросхем для нужд армии США, выявить наиболее «уязвимые» звенья цепочки поставок необходимых элементов.

Кроме того, отмечается, что риски связаны с существенной зависимостью военно-технического комплекса США от поставок редкоземельных металлов из Китая. Отмечается, что эти металлы используются при создании стелс-истребителей, новейших ракет, блоков и узлов средств связи и радиоэлектронного подавления, в космической отрасли.

В Конгрессе заявили, что при возможности отследить цепочку поставок риски могут быть сведены к минимуму.

«Зависимость Пентагона от зарубежных, в первую очередь от китайских, редкоземельных металлов и микросхем на сегодняшний день тотальная. Это риск для национальной безопасности. Нужна программа по отслеживанию поставкок», — говорится в документе.

Minval.az