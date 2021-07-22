Число погибших в результате наводнений в центральной провинции Хэнань в КНР возросло до 33. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательным отрядам удалось обнаружить тела более тридцати человек, сообщает «Анадолу» со ссылкой на «Синьхуа».

Более 376 тысяч человек переселены в безопасные районы.

В результате наводнений повреждено более 215 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Ущерб китайской экономике оценивается приблизительно в 1,22 млрд юаней (188,6 млн долларов).

Тем временем, метеослужбы КНР обновили предупреждение наивысшего уровня в связи с ожидаемыми ливневыми дождями в городах Аньян, Хэби, Синьсян и Цзяоцзо.

Сильные дожди наблюдались накануне и сегодня и в городе Хуасянь на северо-западе провинции Хэнань.

Власти направили в регион 39 583 спасателя , уже эвакуировано 37 953 человек.

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