Соединенные Штаты назначили дипломата Дэниэла Фута спецпосланником по Гаити, он будет содействовать установлению долгосрочного мира и стабильности в этой стране.

Об этом заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Госдепартамент рад сообщить, что посол Дэниэл Фут, кадровый сотрудник Высшей дипломатической службы, будет выполнять обязанности спецпосланника по Гаити», — сказал Прайс, чье заявление распространил ТАСС со ссылкой на Госдеп.

Отмечается, что в обязанности Фута, среди прочего, будут входить «взаимодействие с гаитянскими и международными партнерами в целях содействия установлению долгосрочного мира и стабильности (в Гаити), а также содействие проведению свободных и справедливых выборов президента и в законодательные органы».

Minval.az