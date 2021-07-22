

Премьер-министр Ирака Мустафа Казыми обсудит с президентом США Джо Байденом в Белом доме дату вывода американских войск из страны.

Об этом сообщил глава МИД Ирака Фуад Хусейн в интервью официальному агентству INA.

Глава дипломатии отметил, что Казыми 23 июля также примет участие в четвертом заседании процесса «Стратегического диалога».

По его словам, ожидается согласование окончательной даты вывода американского военного контингента из Ирака.

Хусейн напомнил, что американские военные дислоцированы на иракских военных базах, и своей базы у США в Ираке не имеется.

Глава МИД также добавил, что администрация Байдена осведомлена о ситуации в Ираке, чего нельзя сказать о бывшей администрации.

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