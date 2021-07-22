Владельцы компьютеров Mac, выпускаемых компанией Apple, могут стать жертвами опасного вируса Xloader, который крадет личные данные из браузеров, собирает скриншоты, фиксирует нажатия клавиш на клавиатуре, а также скачивает и запускает различные файлы, сообщает Forbes со ссылкой на ИБ-компанию Check Point.

«Это новая и очень опасная угроза для всех пользователей Mac», — заявил эксперт Check Point Экрам Ахмед. По его словам, каждый владелец «яблочного» компьютера должен в обязательном порядке проверить свое устройство на наличие вредоносных программ и немедленно их удалить. Для этого необходимо зайти в папку LaunchAgents и поискать в ней потенциально зловредные файлы. В качестве примера ИБ-специалисты привели название «com.wznlVRt83Jsd.HPyT0b4Hwxh.plist» — именно такие файлы должны вызывать подозрение.