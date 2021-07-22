

В западной прессе говорится о том, что Китай «всерьёз берётся за Афганистан». Для КНР особенно важна стабильность в Центральноазиатском регионе при учёте того, что Пекин продолжает выстраивать проект «Один пояс – один путь».

Китайские власти намерены не допустить эскалации в Афганистане, чтобы получить возможность использовать выгодное географическое положение Афганистана в интересах своего проекта, передает портал «Военное обозрение».

В МИД КНР сообщили, что для оказания помощи Афганистану в процессе урегулирования ситуации на должность спецпосланника по делам Афганистана назначается опытный дипломат Юэ Сяоюн. У этого дипломата есть богатый опыт контактов как в Азии, так и на Западе. Известно, что в своё время Юэ Сяоюн был послом Китая в таких странах как Ирландия, Иордания и Катар.

На этом фоне происходил визит главы МИД Китая Ван И в Таджикистан, у границ которого в последние несколько недель идут активные боевые действия. Ван И обсудил с таджикским руководством афганский конфликт, обозначив, что афганское направление входит в число приоритетных вопросов для китайских властей. При этом Таджикистану была обещана поддержка.

На Западе отмечают, что в связи с угрозой проникновения боевиков из Афганистана на китайскую территорию Пекин усилил военное присутствие на границах с этой страной. Туда, как сообщается, переброшены несколько дополнительных подразделений, НОАК ведёт активный мониторинг ситуации с воздуха.

Minval.az