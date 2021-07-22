

Режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси оказался в центре скандала после того, как в интернете появился шуточный ролик с его участием.

Как пишет газета Mainichi Shimbun, в Сети распространилась запись выступления 1998 года. Тогда Кобаяси, будучи членом комедийного дуэта Rahmens, предложил в скетче «поиграть в Холокост», разбрасывая вырезанных из бумаги человечков.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Центр Симона Визенталя — неправительственная организация, которая занимается изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом — отметила, что «никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов».

На фоне скандала Кобаяси уволили с поста режиссера церемонии открытия Олимпиады.

Minval.az