

Турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) заключила первый контракт на экспорт отечественных винтокрылых дронов-камикадзе Kargu.

Дроны Kargu впервые были представлены на оборонной выставке IDEF 2017 и вошли в инвентарь ВС Турции в 2018 году, передает «Анадолу».

БПЛА Kargu, в частности, помогают обнаружить и уничтожить угрозы в рискованных регионах без вмешательства живой силы.

Модернизированный в соответствии с поступившими отзывами и зарекомендовавший себя на поле боя дрон Kargu привлек внимание многих стран.

После проведенных переговоров высокого уровня было подписано первое экспортное соглашение.

Поставки дрона Kargu в рамках контракта будут осуществлены в течение 2021 года.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, говоря о заключении первого соглашения о зарубежных поставках Kargu, назвал дрон, разработанный на основе отечественного потенциала, «национальной гордостью Турции».

«Турция продолжит наращивать экспорт продукции оборонной промышленности, которая зарекомендовала себя на поле боя и произведена на основе отечественного потенциала», — сказал он.

Генеральный директор STM Озгюр Гюлеръюз, в свою очередь, отметил, что переговоры об экспорте Kargu ведутся и с другими странами.



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