Уханьский институт вирусологии оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научного сотрудника института Юань Чжимина.

Так, специалист из Уханя заявил, что не существует ни одного доказательства утечки COVID-19 из лаборатории и того, что вирус был создан искусственно. Более того, до 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с вирусом. Также он никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки вируса. «В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19», — сказал он.

Чжимин отметил, что сейчас нет ни одного доказательства, которое подтверждает искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории.

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