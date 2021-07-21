

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, не будет ли Украина расстроена договоренностью США с Германией по «Северному потоку 2», заявила, что противостояние геополитическому влиянию проекта остается целью.

«Частично цель, как сказал президент на прошлой неделе, работать, чтобы ответить на геополитическое влияние этого трубопровода», — сказала Псаки в ходе брифинга на «борту номер один», аудиотрансляция велась на сайте Белого дома.

Она подчеркнула, что трубопровод был практически закончен, когда в Белый дом пришла новая администрация.

Псаки заявила, что частью усилий является противостояние влиянию проекта на восточных партнеров США.

Minval.az