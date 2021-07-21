

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге в Пентагоне, что вывод американских войск из Афганистана закончится в конце августа 2021 года.

«Вывод войск продолжается в безопасном режиме и по графику. Мы все еще на пути к завершению его к концу августа», — цитирует его ТАСС.

Глава Пентагона также отметил, что «миссия в Афганистане не закончена», поблагодарил военных за храбрую службу.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. По состоянию на 21 июля вывод войск США из Афганистана завершен на 95 %

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