

Госдепартамент раскрыл подробности соглашения США и Германии по «Северному потоку 2», сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие.

Помимо этого, Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка.

Берлин также примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит «вредоносную активность», речь идет и о санкциях.

Германия выделит более 200 млн евро на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины.

Также Берлин согласен организовать «зеленый фонд» в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины.

Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта.

Minval.az