Утечка личных данных покупателей билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры произошла в Японии. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что в сеть попали также личные данные волонтеров, занятых при организации Игр.
Утечка личных данных покупателей билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры произошла в Японии. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что в сеть попали также личные данные волонтеров, занятых при организации Игр.
Дата: 2021/07/21 16:45
Раздел: Мир
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