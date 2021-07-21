Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключила из списка Объектов всемирного наследия Ливерпульский порт. Такое решение было принято в среду на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которое проходит в Фучжоу (Китай) в режиме онлайн, передает ТАСС.

За исключение Ливерпульского порта из списка ЮНЕСКО проголосовали 13 делегатов комитета. Как пояснили в организации, это связано с продолжением работ по переустройству этой части города. Еще в 2012 году исторический порт на северо-западе Великобритании был внесен в Список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Эксперты организации тогда предостерегали от возведения в этом районе каких-либо построек, что, однако, не помешало реализации планов сооружения нового стадиона на 52 тыс. мест.

Первые доки в Ливерпуле появились в 1715 году. Порт стал символом наступившей промышленной эпохи. В 2004 году ЮНЕСКО включила порт в Список объектов всемирного наследия, что предполагало обязательство по сохранению исторического облика порта.

По словам экспертов, это третий случай исключения исторического объекта из списка организации. До этого мест в списке лишились в 2007 году резерват аравийской антилопы в Омане, а в 2009 году — Дрезденская долина Эльбы в Германии.

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