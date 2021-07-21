Посольство Турции отрицает возможность закрытия границ для иностранных туристов из-за нового «дельта»-штамма коронавируса, заявили в дипмиссии.

«В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 «дельта». Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности. Господин Мехмет Нури Эрсой не делал подобных заявлений во время своего выступления», — говорится в комментарии посольства, поступившем в РИА Новости.

Minval.az