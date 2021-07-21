В Вашингтоне прошла встреча между одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской и советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

«Салливан выразил поддержку американского народа Беларуси и уважение к смелости и решимости оппозиции <…>. США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», — указано в сообщении.

Minval.az