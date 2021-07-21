Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в скором времени возможно появление еще более опасного штамма коронавируса, чем «дельта»-штамм, передает ТАСС.

«Чем шире распространение, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало», — считает Гебрейесус.

Он отметил, что только 70% вакцинации населения каждой страны позволит остановить пандемию коронавируса. На данном этапе, по мнению Гебрейесуса, мир не справляется с пандемией.

«Меня часто спрашивают: когда же закончится пандемия? Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов. Пандемия — это испытание, и мир с ним не справляется», — заявил Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

Minval.az