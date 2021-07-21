Тоннель метро оказался затопленным во вторник в результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань). Как говорится в сообщении местных властей, по меньшей мере 12 человек погибли, еще пять пострадали.

Из-за сильных дождей большое количество воды скопилось на парковке над пятой линией городского метрополитена. Вода проникла в тоннель и затопила пути. Руководство метро экстренно остановило движение и обесточило ветку. Один из поездов с пассажирами остановился на затопленном участке на перегоне между станциями «Хайтаньсыцзе» и «Шакоулу».

Сотрудники метрополитена организовали эвакуацию пассажиров и вывели из тоннеля около 500 человек. «Из них 12 людям помочь не удалось, они погибли. Пять человек получили ранения и были госпитализированы», — отмечается в сообщении властей.

Minval.az