По меньшей мере три президента, 10 премьер-министров и один король были среди потенциальных объектов слежки через программу Pegasus израильской компании NSO Group, сообщает газета Washington Post.

По информации издания, среди действующих президентов в списке были Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), среди нынешних премьеров — Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко).

Что касается бывших премьеров, то среди них, в частности, Саад Харири (Ливан), Ругунда Рухакана (Уганда) и Шарль Мишель (Бельгия), который в настоящее время является главой Евросовета. Единственным монархом в списке является король Марокко Мухаммед VI.

В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.

Как написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.

Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.

Minval.az