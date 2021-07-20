Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского.

«Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества», — возмутился он в беседе с wPolsce.

Также Пшидач считает, что в данный момент контакты между Москвой и Варшавой возможны только на низком уровне.

«Здесь нет совершенно никаких предпосылок для политического диалога. Для нас Россия — это очень большой вызов», — заключил он, отметив, что Польша стремится «оказать влияние» на Россию и намерена привлечь для этого союзников из ЕС.

В России подчеркивали, что обломки самолета, разбившегося под Смоленском, остаются в стране согласно действующему законодательству. Отмечалось, что польская сторона еще не завершила расследование, и до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также поясняла, что обломки самолета являются вещественным доказательством и в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса России должны «храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела».

Генеральная прокуратура Польши продлила расследование уголовного дела о смоленской авиакатастрофе до конца 2021 года. В России считают ряд аспектов расследования политически ангажированными.

Minval.az