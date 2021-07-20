Джефф Безос признался, что полет в космос на New Shepard превзошел его ожидания, пообещал, что до конца года новейший корабль осуществит еще два пилотируемых полета.

«Как это было? «О боже!.. Это превзошло мои ожидания, а у меня были большие ожидания!» — сказал Безос на пресс-конференции по итогам первого пилотируемого полета корабля New Shepard. Вместе с Безосом полет совершили его брат Марк, 18-летний гражданин Голландии Оливер Дэмен и 82-летняя пилот Уолли Фанк.

Помимо людей, в космосе на корабле побывали несколько реликвий, связанных с историей авиации, в том числе летные очки Амелии Эрхарт, первой женщины-пилота, пересекшей Атлантический океан, и кусочек материи крыла первого самолета братьев Райт.

Безос, основавший Blue Origin в 2000 году признался, что хотел бы повторить полет. «Да, черт побери! Сколько времени занимает заправка этой штуки?» — пошутил богатейший человек мире, отвечая на вопрос, хочет ли он полететь снова. Он подтвердил, что до конца года компания совершит еще два пилотируемых полета корабля New Shepard. «Сейчас полученные от частных заявок суммы уже приближаются к 100 миллионам долларов, спрос очень большой», — сказал он.

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