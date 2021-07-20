Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе.

«Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет включает предложение создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств», — говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕК.

Новое Управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) должно будет «координировать власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил ЕС» в этой сфере, а также помогать органам финансовой разведки. AMLA будет следить за деятельностью «наиболее сомнительных финансовых учреждениях» в странах Евросоюза и обеспечивать координацию между органами финансовой разведки в разных государствах, чтобы «более эффективно выявлять международные нелегальные финансовые потоки». Кроме того, в учреждении будет создана единая система надзора за отмыванием денег и финансированием терроризма на территории блока.