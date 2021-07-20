Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос успешно вернулся из космоса, сообщается в Twitter компании.

Пуск полностью многоразового суборбитального космического корабля New Shepard, включающего спускаемую капсулу и одноступенчатую ракету, состоялся на полигоне в Техасе. Капсула достигла высоты около 105 километров, то есть оказалась выше линии Кармана, считающейся Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Полет длился примерно 11 минут, из которых четыре прошли в невесомости.

Миссия NS-16 стала 16-й для New Shepard и первой, проходящей с участием человека. Кроме американца Безоса, считающегося самым богатым человеком в мире, в шестиместной капсуле космического корабля находились еще три человека — его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.

В июле на высоту более 80 километров на орбитальном самолете VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic поднялся британский бизнесмен Ричард Брэнсон. Вместе с миллиардером в составе экипажа были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям с правительством Сириша Бандла.