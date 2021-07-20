На улицах французского города Тулон выставили огромный рекламный щит, на котором президента республики Эммануэля Макрона изобразили в образе диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера, сообщает местное издание Le Bien Public.

На плакате лидер Франции одет в военную форму нацистской армии. В правой части изображения на фоне знамени Третьего Рейха сделана надпись «Подчинись. Сделай прививку». При этом в круге вместо свастики указана аббревиатура LREM, которая отсылает к названию партии Макрона La République en Marche! («Вперед, Республика!»).

Прокуратура Тулона возбудила дело из-за выставления рекламного щита. Предполагается, что за карикатурой стоит местный активист Мишель-Анж Флори. Француз превратил Макрона в Гитлера на своем плакате из-за введения в стране санитарных пропусков и ужесточения антиковидного режима. Против карикатуриста выдвинули обвинения в клевете.

По информации издания, плакат с Макроном — не первая провокационная акция Флори. В 2019 году ему пришлось заплатить штраф в 30 тысяч евро из-за плаката в поддержку протестного движения «желтых жилетов». В целом за ним насчитывают более сотни подобных изображений.

Minval.az