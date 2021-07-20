Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы готовы взять на себя управление аэропортом Кабула, если удастся договориться с США об условиях. Об этом он заявил в ходе визита на Северный Кипр.

По словам турецкого лидера, сейчас в Афганистане находятся три политических игрока: НАТО, США и Турция.

«США приняли решение уйти и захотели, чтобы мы управляли аэропортом, которым мы и так уже 20 лет управляем. Мы положительно смотрим на эту ситуацию, но у нас при этом есть свои условия», — сказал Эрдоган, которого цитирует «Газета.ру».

Он назвал эти условия. Во-первых, как отметил президент, Соединенные Штаты должны быть на стороне Турции в дипломатических переговорах. Во-вторых, по возможностям логистики американские силы должны мобилизоваться для турецких сил. При этом Эрдоган добавил, что ресурсы, которые находятся в Кабуле, должны быть переданы турецкой стороне.

«Кроме этого, есть проблемы финансовые, административные. США должны поддержать Турцию и в этих вопросах. Если наши условия будут соблюдены, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом в Кабуле», — заявил Эрдоган.

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