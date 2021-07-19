

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 190 млн. Об этом сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным на ее сайте данным, по состоянию на 19 июля в ВОЗ поступили сведения о 190 597 409 инфицированных коронавирусом и 4 093 145 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 427 576, летальных исходов — на 7 145.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 175 млн инфицированных была превзойдена в мире 13 июня. Таким образом, за последние 36 дней коронавирусом заразились более 15 млн человек.

Более 28% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на Европу (120 291), на втором месте — Юго-Восточная Азия (104 377), на третьем — Северная и Южная Америка (97 876).

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 33 723 155. Далее следуют Индия (31 144 229), Бразилия (19 342 448), Россия (5 982 766), Франция (5 749 620), Турция (5 529 719), Великобритания (5 433 943), Аргентина (4 749 443), Колумбия (4 621 260), Испания (4 492 066), Италия (4 287 458) и Германия (3 745 227).

Minval.az