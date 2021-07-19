

Военная база Форт Ли в Вирджинии примет у себя до 2500 афганских переводчиков и членов их семей, завершивших процесс проверки безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Находясь на базе, они смогут “безопасно завершить заключительные этапы” процесса, включая медицинские осмотры и другие мероприятия «, — добавил Кирби.

По словам представителя Пентагона, всего на базу Форт Ли планируется на первоначальном этапе перевести 700 человек, имеющих право на участие в программе эвакуации и не менее 1800 афганцев, членов их семей.

Minval.az