

Из-за сильных дождей на юге Польше несколько рек вышли из берегов и затопили сотни жилых домов и хозяйственных зданий.

Потоки воды размыли дороги, порывистый ветер сорвал крыши с десятков домов, повалил деревья и повредил линии электропередач. Наиболее тяжелую ситуацию зарегистрировали в Малопольском и Подкарпатском воеводствах. Ухудшение погодных условий также зафиксировали в Чехии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил пострадавшие регионы, передает The First News. По словам политика, ситуация в воеводствах останется под контролем властей, если погодные условия не ухудшатся. «Мы ознакомились как с текущей метеорологической и гидрологической ситуацией, так и с возможными последствиями проливных дождей и штормов», — отметил он.



Minval.az