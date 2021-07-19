

Североатлантический альянс впервые за всю его историю возглавит женщина. На пост генерального секретаря НАТО претендуют сразу три женщины из стран Восточной Европы.

В 2022 году полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают и страны-члены альянса выберут себе нового главу. Впервые в истории альянса на этот пост претендуют сразу три женщины и большинство стран готово поддержать одну из кандидатур.

Итак, на пост генсека НАТО претендуют: экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, пока еще действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кто-то их этой тройки сменит норвежца Йенса Столтенгберга в октябре 2022 года.

При этом в Брюсселе подчеркивают, что назначение на пост генсека одной из представительниц прибалтийских республик, отрицательно относящихся к России, станет для Москвы «важным сигналом». Однако не все так просто с назначением претенденток из Прибалтики, передает портал «Военное обозрение».

Как пишет издание, агрессивная антироссийская позиция Грибаускайте сильно уменьшает ее шансы занять эту должность, так как чрезмерная конфронтация НАТО с Россией никому не нужна. У Кальюлайд шансов больше, но меньше политического опыта, которого вполне достаточно у Грабар-Китарович, в свое время занимавшей должность главы МИД Хорватии, а также министра по европейским делам.

Впрочем, как бы не проголосовали страны-члены НАТО, последнее слово останется за США. Как в Вашингтоне решат, так и будет.

Minval.az