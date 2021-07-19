

Научный совет минздрава Турции может рекомендовать закрыть страну при серьезном ухудшении эпидситуации с COVID-19, заявил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма республики.

Ранее министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой заявил, что в Турции не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса, однако пока такой вопрос на повестке не стоит.

«Данное решение не входит в сферу компетенции нашего министерства. Оценка эпидситуации производится постоянно, и если она серьезно ухудшится, то научный совет минздрава Турции представит свои рекомендации, а соответствующие ведомства примут решение. Слова нашего господина министра относятся к этому случаю», — заявил собеседник агентства, комментируя заявление Эрсоя.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.

Minval.az