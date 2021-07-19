

Программа Восточного партнерства является тем локомотивом, который способствует экономическому росту и благосостоянию Грузии, Украины и Молдовы, ЕС окажет им беспрецедентную помощь, заявил в понедельник на открывшейся в Батуми международной конференции председательЕвропейского совета Шарль Мишель.

«Хочу сделать акцент на будущее наше сотрудничество и сообщить, что мы окажем беспрецедентную финансовую помощь странам Восточного партнерства в размере 2,3 миллиардов евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 миллиардов евро», — сказал Мишель.

При этом он отметил, что в странах Восточного партнерства должны продолжаться демократические реформы.

«Демократическое правление является ключом к тому, чтобы было верховенство закона, правосудие, борьба с коррупцией. Это не только политическая необходимость, это возможность, которую дает этот инструмент», — сказал Мишель.

По его словам, Восточное партнерство существует с 2009 года, и оно стало реальностью, приносящей пользу всем его странам.

Он сообщил, что в декабре этого года состоится очередной саммит Восточного партнерства.

«Мы обещаем, что Евросоюз останется надежным и сильным партнером для ваших стран, и мы надеемся, что вы справитесь с взятыми обязательствами, не для того, чтобы порадовать Брюссель, а для интересов ваших народов», — цитирует Мишеля «Интерфакс».

На конференции выступили также другие ее участники — президенты Грузии, Украины и Молдовы.

Программа Восточного партнерства направлена на укрепление и углубление отношений с соседями Евросоюза — Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Minval.az