В коммуне Тараскон на юго-востоке Франции местная полиция нашла расчлененное тело 13-летнего ребенка. Об этом сообщает издание Le Télégramme.

Останки мальчика обнаружили в квартире в центре города. По данным правоохранительных органов, ребенка убил и обезглавил 32-летний сосед с психическим расстройством. Ранее преступника уже привлекали к ответственности за акты насилия. При этом, как отмечает издание, судя по найденным у него в квартире вещам, он был сатанистом.

Службы безопасности вычислили подозреваемого через три часа после обнаружения тела жертвы. Сотрудник полиции застрелил злоумышленника во время попытки скрыться. На данный момент следователи выясняют обстоятельства убийства мальчика.

Minval.az