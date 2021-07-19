Гибридный ракетный двигатель турецкого производства для беспилотного космического корабля успешно прошел все летные испытания. Об этом агентству «Анадолу» сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в ходе посещения испытательного центра в Синопе.

Министр напомнил, что одной из целей национальной космической программы является жесткая посадка беспилотного космического аппарата на Луну в 2023 году — к 100-летию Турецкой республики.

«Мы приступили к проектированию нашего космического аппарата», — сказал Варанк.

Министр отметил, что испытания проводятся компанией Delta V Space Technologies Inc. — разработчиком гибридного ракетного двигателя и беспилотного космического аппарата.

«Конечная цель — преодолеть космическую границу на высоте 100 км с помощью ракет с гибридным двигателем», — сказал Варанк.

Глава Минпрома рассказал, что работы в данном направлении успешно продолжаются.

«Мы шаг за шагом приближаемся к Луне. Мы близки к реализации целей нашей Лунной миссии», — сказал он.

Министр отметил, что будут ускорены работы по отправке человека на Луну, что также предусмотрено Национальной космической программой.

Minval.az