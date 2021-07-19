Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге напомнил, что пандемия еще не завершена, поэтому нельзя повторять ошибок прошлого лета с быстрым снятием коронавирусных ограничений, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что пандемия еще далека от завершения, несмотря на то, что наступило лето.

«Усталость от ситуации пандемии нанесла урон нашему коллективному психическому здоровью, и вполне естественно то, что люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода. Однако мы уже были в таком положении прошлым летом. Когда ограничения были сняты слишком быстро, мы столкнулись с катастрофическим ростом новых случаев и смертей в регионе, что заставило нас вернуться к локдаунам», — сказал Клюге.

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